Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили власть в Афганистане в результате падения правительства исламской республики. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов», — отметил Столтенберг.

Он также заявил, что Вашингтон принял решение о выводе американских военных из Афганистана, проконсультировавшись с союзниками по Североатлантическому альянсу. По словам Столтенберга, без США силы блока не могли бы продолжать операцию в республике. Он назвал такой вариант «нереалистичным».

Генсек подчеркнул, что сохранение странами-членами НАТО воинских контингентов в Афганистане увеличило бы их военные расходы. Также он указал, что странам Запада было бы очень сложно добиться от парламентов выделения дополнительных средств.

Столтенберг добавил, что все члены альянса осознавали неизбежность падения афганских властей и возвращения к власти талибов.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.