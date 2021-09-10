В Минобороны назвали сведения о заболевших на учениях «Запад-2021» фейком

Сообщения о якобы заболевших на учениях «Запад-2021» российских военнослужащих не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», является фейком и абсолютно не соответствует действительности», — сказала в ведомстве.

По информации Минобороны, в течение последних дней это не первая рассылка фейков в российские СМИ, координируемая с территории Украины, «в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения».

Учения «Запад-2021» стартовали на 14 полигонах в России и Белоруссии. В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия пройдут от акватория Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. В учениях также принимают участие около двух тысяч военнослужащих из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.

В маневрах принимают участие около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей.