Российским бронетранспортерам в Таджикистане улучшат защиту

Бронетранспортеры БТР-82А и БМП-2М, находящиеся в распоряжении российской 201-й военной базы в Таджикистане, улучшат дополнительной защитой. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что комплект дополнительных защитных элементов будет состоять из двух видов защиты.

Первый — бронеплиты, которыми закрывают критически важные места машины. Вторая составляющая — решетчатые экраны, которые монтируются по периметру корпуса.

«В Таджикистане остается угроза проникновения различных банд, у которых на вооружении как раз в основном легкое противотанковое оружие: гранатометы, возможно, противотанковые ракетные комплексы. Против этих средств и необходимо усиливать защиту нашей техники.», — рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.

Он отметил, что новая броня БТРов будет очень эффективна против РПГ.

Ранее стало известно, что технику и вооружение российской 7-й военной базы в абхазской Гудауте масштабно обновят.