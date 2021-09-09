Северный флот начал масштабные учения в Арктике

Северный флот приступил к масштабным маневрам в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», — указано в сообщении.

Учения состоятся в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в также в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа. Маневры пройдут в сложных погодных условиях в осенне-зимний период. Районы, в которых их будут проводить, считаются опасными из-за льдов. Плановыми учениями руководит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

В июле экипажи атомных подлодок Северного флота испытали вооружение в Баренцевом и Норвежском морях.