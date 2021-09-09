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Страны ОДКБ готовят план по оснащению коллективных сил современным вооружением

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Страны Организации договора о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) представят план по оснащению коллективных сил оперативного реагирования модернизированным оружием и боеприпасами 16 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

По его словам, соответствующий план уже согласован и одобрен министрами обороны стран ОДКБ, секретарями Совета безопасности.

Семериков напомнил, что на прошедшей сессии Совета коллективной безопасности 23 августа главы государств дали поручения по подготовке предложений по устранению «угрозы, которая исходит с территории Афганистана», в том числе, работать на опережение относительно возможного потока афганских беженцев.

В свою очередь вице-премьер России Юрий Борисов рассчитывает на то, что главы стран ОДКБ на встрече в Душанбе подпишут соглашение по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой. Он уточнил, что следующее заседание комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств ОДКБ пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что следующие учения ОДКБ пройдут в Таджикистане в октябре в непосредственной близости от афганской границы.

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