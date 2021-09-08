Танк Т-90М с новой системой загоризонтного видения будет испытан на военных учениях

Опытный образец танк Т-90М «Прорыв» с новой системой оптико-электронной системы, которая позволит экипажу заглянуть за видимый горизонт, будет испытан на военных учениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«На международном форуме «Армия-2021» на статичной площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М «Прорыв» с дополнительным комплектом оптико-электронной системы. Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений», — указано в сообщении.

В ОПК отметили, что речь идет о тепловизионном приборе наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером, который устанавливается на мачтовое устройство.

«Этот прибор серийный, в большом количестве производится и поставляется в войска. Технология обкатана, но именно на танке подобное применено впервые», — резюмировали в ОПК.

Цель нового исследования состоит в улучшении возможностей Т-90М в наблюдении за местностью, пока танк находится в укрытии.

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