Эксперт предрек Афганистану новую войну из-за Вашингтона

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов ожидает, что в Афганистане начнется новая «террористическая война», которую могут спровоцировать США, передает РИА «Новости».

По его словам, такая война может произойти, так как Вашингтон просто так не отдаст богатые недра этой исламской республики своему стратегическому сопернику — Китаю.

«США давно уже имеют возможность и механизмы переброски из страны в страну различных террористических армий исламистов», — продолжил эксперт.

Он также выразил опасение, что такая война на афганской территории коснется также интересов России.

Жданов добавил, что согласно оценкам экспертов, в Афганистане есть запасы каменного угля и драгоценных металлов, марганцевых руд, а также значительные залежи лития.

Ранее сообщалось, что талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над афганской провинцией Панджшер. Кроме того, они заявили об окончании войны в Афганистане.

Однако Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, указав, что оно «не соответствует действительности».

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.