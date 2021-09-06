Талибы* заявили о полном контроле над Панджшером

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид объявил, что группировка полностью захватила ранее неприступную провинцию Панджшер на севере Афганистана, в которой действовали силы сопротивления.

Муджахид написал на своей странице в Twitter, что «последнее гнездо наемного врага» полностью завоевано, и усилия по обеспечению «полной безопасности в стране» также принесли результаты.

Талибы более двух недель пытались штурмовать Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с лидером ополченцев Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику. Ополченцам удавалось отбивать наступление без особого труда.

Ранее исламские ученые и богословы Афганистана призвали стороны остановить боевые действия и снять блокаду Панджшерского ущелья, где сосредоточились силы сопротивления талибам. Представитель «Талибана» Анамулла Самангани в ответ заявил, что не подтверждает факт блокады дорог, ведущих в Панджшер.

Накануне талибы отвергли предложение Масуда о возможности прекращения огня в неподконтрольной талибам провинции.