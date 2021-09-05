В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

Власти Судана конфисковали в аэропорту Хартума груз из Эфиопии с оружием, которое, как утверждается, имеет российское происхождение. Об этом сообщает издание Sudan Tribune со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.

По словам члена Комитета по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха, оружие, которое было изъято, находилось в самолете, прибывшем в международный аэропорт Хартума в субботу, 4 сентября, из эфиопской столицы Аддис-Абебы.

По его словам, партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения. Салех заявил, что оружие «имеет российское происхождение» и оказалось в Эфиопии более двух лет назад.

Комитет по ликвидации режима 30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана является официальным органом при правительстве страны, который занимается борьбой с коррупцией и возвращением государственных средств.

В июне начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что страна объявляет о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые наносят вред государству.