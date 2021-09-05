«Талибан*» запретил стрелять в воздух на территории Афганистана

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид обнародовал руководство для администраций и военных по запрету на территории всего Афганистана стрельбы в воздух. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрет был введен после того, как погибли десятки людей в результате беспорядочной стрельбы по случаю взятия провинции Панджшер. В инструкции указано, что стрельба в воздух приводит к ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения.

Уточняется, что начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей.

Как сообщалось ранее, представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер. В честь этого события были произведены выстрелы в воздух. В результате погибли 17 человек, еще 41 человек получил ранения.