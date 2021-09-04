Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной площади на танке

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признался, что желает проехаться на танке по центру Москвы. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале» украинского ТВ.

Телеведущая спросила военачальника, хотел бы он проехаться на танке по Красной площади. Залужный ответил утвердительно.

Он также отметил, что хотел бы проехаться на такой боевой машине и по Арбату.

«Но аккуратно, потому что это памятник», — сказал главком ВСУ.

Он также призвал жителей страны верить Вооруженным силам.

В конце июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главкома ВС Украины Руслана Хомчака, его должность занял командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что война между его страной и Россией продлилась бы не больше недели.