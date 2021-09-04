Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина 21:59
Билялетдинов о победе России над Кипром: я примерно этого и ждал 21:56
Чеченский министр опубликовал видеообращение девушки, возвращенной из шелтера 21:45
Билялетдинов назвал важнейший матч для России в отборе к чемпионату мира 21:44
Смородская оценила работу Карпина на посту тренера сборной России 21:36
Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал сборную России за игру против Кипра 21:27
В отношении устроившей дебош на рейсе Москва — Анталия составили протокол 21:23
Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки после перелома ноги 21:13
Трамп продает гостиницу в Вашингтоне 20:59
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина, обыграв Кипр 20:56

Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной площади на танке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
vzaluznyj/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признался, что желает проехаться на танке по центру Москвы. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале» украинского ТВ.

Телеведущая спросила военачальника, хотел бы он проехаться на танке по Красной площади. Залужный ответил утвердительно.

Он также отметил, что хотел бы проехаться на такой боевой машине и по Арбату.

«Но аккуратно, потому что это памятник», — сказал главком ВСУ.

Он также призвал жителей страны верить Вооруженным силам.

В конце июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главкома ВС Украины Руслана Хомчака, его должность занял командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что война между его страной и Россией продлилась бы не больше недели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Смолов сделал игру: Россия выиграла первый матч при Карпине
Россия обыграла Кипр в отборочном матче ЧМ-2022
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина
Чеченский министр опубликовал видеообращение девушки, возвращенной из шелтера
В Петербурге появился памятник собаке Довлатова
Под Тверью бездомной женщине подарили найденное на помойке золото
Новости и материалы
Билялетдинов о победе России над Кипром: я примерно этого и ждал
Билялетдинов назвал важнейший матч для России в отборе к чемпионату мира
Смородская оценила работу Карпина на посту тренера сборной России
Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал сборную России за игру против Кипра
В отношении устроившей дебош на рейсе Москва — Анталия составили протокол
Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки после перелома ноги
Трамп продает гостиницу в Вашингтоне
Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина, обыграв Кипр
Захарова: США будут мстить за провал в Афганистане
Пилот «Формулы-1» Мазепин раскритиковал Шумахера
Особый налоговый режим на Курилах планируется запустить до конца этого года
Игрок «Спартака» рассказал, что им летом интересовались клубы из Европы
В Волгограде задержали женщину, бросавшую вещи с балкона к порогу СК
СМИ: талибы* захватили офис губернатора провинции Панджшер
В Белоруссии будут лишать особых пенсий за «вред государству»
Ерохин забил первый мяч сборной России под руководством Карпина
Густое нефтяное пятно появилось в Мексиканском заливе после урагана «Ида»
У российских болельщиков возникли проблемы с попаданием на матч против Кипра
Все новости
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Бейонсе — 40
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы
В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ
«Доброжелательный мужик»: что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки
Подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестован на два месяца
Проиграл Олимпиаду: почему в Японии сменится премьер-министр
Ёсихидэ Суга отказался от борьбы за власть
Конкурент «дельты»: приживется ли штамм «мю» в России
Насколько опасен новый «колумбийский» штамм коронавируса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях