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СМИ: США будет бороться с ИГ* в Афганистане силами ВМС

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Murad Sezer/Reuters

Американские военные в будущем, вероятнее всего, для нанесения ударов по боевикам террористической группировки ИГ (организация запрещена в России) в Афганистане будут применять главным образом авиацию ВМС США. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации утверждается, что вашингтонская администрация выражала готовность использовать самолеты и беспилотники для нанесения ударов с воздуха по террористам ИГ в Афганистане. При этом подробный план реализации проекта не разработан.
Источник из военных структур США заявил изданию, что скорее всего эти миссии переложат на ВМС.

В статье также приводятся экспертные оценки, согласно которым США, вероятнее всего, будут использовать для сбора данных о ситуации в Афганистане и нанесения ударов в первую очередь беспилотники, предназначенные для дальних полетов.

Ранее командующий центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи заявил, что настоящее время в Афганистане находится порядка двух тысяч бойцов «Исламского государства».

По его словам, удар США по ИГ позволил предотвратить атаку, которую планировали террористы. Однако группировка в будущем будет расти и станет «вызовом» для «Талибана» (организация запрещена в России).

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