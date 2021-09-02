Адмирал рассказал о причинах аварий на подлодке К-19, реактор которой нашли на дне моря

Советская атомная подводная лодка К-19 пережила много аварий, так как была первой в своем классе и множество систем на ней только предстояло отработать. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командующий Северным флотом в с 1999 по 2001 год адмирал Вячеслав Попов.

По его словам, К-19 являлась не только головной субмариной проекта 658, но также была подлодкой новейшего на то время класса. До нее баллистические ракеты в СССР ставили лишь на дизельные подводные лодки.

Попов напомнила, что подлодка, которую спустили на воду в 1969 году, прослужила до 1999 года и регулярно проходила ремонт. Комментируя тот факт, что подлодка захоронена в Карском море, адмирал отметил, что во времена Советского Союза затопление ядерных реакторов считалось относительно безопасным. Помимо этого, тогда еще не существовало технологий переработки отработавшего ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что сотрудники государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России нашли в Карском море атомный реактор подводной лодки К-19.