Историк рассказал, что ждет оппозиционный талибам** Панджшер

Военный историк Борис Юлин в разговоре с «Лента.ру» предположил, как движение «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России), пришедшая к власти в Афганистане, будет действовать в оппозиционно настроенной провинции Панджшер.

По мнению Юлина, мировое сообщество не станет помогать противникам талибов в Панджшерском ущелье, поэтому новые афганские власти урегулируют конфликт силой.

Он напомнил, что жители Панджшера и талибы сражали на одной стороне только против СССР.

«Силы, которые возглавлял Ахмад Масуд-старший (бывший предводитель Панджшера), опирались на американцев, так что и примирения здесь ожидать невозможно — по мнению талибов, именно Масуд способствовал оккупации», — сказал историк.

Он отметил, что сейчас «Талибан», скорее всего, начнет охоту на Ахмада Масуда-младшего, возглавившего сопротивления Панджшера после смерти отца, но неизвестно, получится ли это.

«Его отца уничтожали долго, да не особо успешно. Удалось только где-то в конце. Так что эта задача может оказаться непростой для «Талибана», — объяснил эксперт.

Однако вероятность того, что талибы проиграют, «ничтожно мала», добавил Юлин.

Ранее более 300 талибов* погибли, пытаясь взять штурмом Панджшер.