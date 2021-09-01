Умер гитарист «Зоопарка» Александр Храбунов

Умер лидер-гитарист рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Об этом сообщил музыкальный журналист и ведущий Алексей Певчев.

«Сегодня [1 сентября] не стало Александра Храбунова — бессменного участника и одного из основателей «Зоопарка». Услышать его гитару, можно на всех записях команды. Настоящий мудрый профессор отечественной Высшей школы рок-н-ролла», — написал Певчев на своей странице в Facebook.

Его смерть подтвердила также бывший администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская.

30 сентября Храпунову исполнилось бы 62 года.

«Зоопарк» — советская рок-группа, созданная в Ленинграде Майком Науменко. В 1981 году Науменко познакомился с Храбуновым — так и появился «Зоопарк». С тех пор бессменными участниками на протяжении всей истории группы были только Майк и Храбунов.

Науменко умер в 1991 году от кровоизлияния в мозг. После его смерти и неизбежного распада «Зоопарка» Храбунов сотрудничал с рядом групп. В конце 1990-х он с некоторыми участниками «Зоопарка» объединились для серии ностальгических концертов.