Учебный Як-152 могут оснастить российским двигателем

Перспективный российский учебно-тренировочный самолет Як-152 могут оснастить отечественным двигателем в качестве аналога немецкого RED A03T V12. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

По его словам, создать замену трудно, так как немецкий двигатель имеет «удачную компоновку и комплектующие», которые не производятся в России.

«Нужно и можно ли поставить на Як-152 другой двигатель — это вопрос к разработчику самолета и государственному заказчику, и в любом случае это предмет отдельной опытно-конструкторской разработки», — сказал он.

Як-152 является учебно-тренировочным самолетом первоначальной подготовки пилотов. Его максимальная дальность полета составляет 1,5 тыс. км. Он создается для обучения основам пилотирования и простому сложному пилотажу. Вертикальные скорости Як-152 выше на 15%, чем у ближайших конкурентов. Кроме того, он способен летать на 7% дальше конкурентов за счет ресурса собственных топливных баков.

Ранее стало известно, что на истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», установят систему управления, которая возьмет на себя пилотирование в момент пуска.