В России спроектировали подлодку--обманку «Суррогат»

В петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» спроектировали подводный робот-беспилотник «Суррогат», имитирующий при помощи акустики подводную лодку для обмана противника, сообщает РИА «Новости».

«Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для «обмана» авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем. «Рубин» представил концепт-проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений», — рассказал представитель «Рубина».

По его словам, этот крупный имитатор субмарины, оснащенный литий-ионной батареей, который способен работать до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование подлодки, в том числе на больших скоростях хода.

Уточняется, что ЦКБ МТ «Рубин» специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть субмарин в составе Военно-морского флота России была спроектирована этим конструкторским бюро, в частности стратегические атомные класса «Борей» и неатомные класса «Варшавянка».

Ранее в рамках форума «Армия - 2021» был представлен проект подводного беспилотника АНПА-М для Военно-морского флота России.