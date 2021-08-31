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Министр обороны Казахстана ушел в отставку после взрывов на военном складе

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал в отставку после ЧП на военных складах.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев принял прошение Ермекбаева, написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Несколькими днями ранее сообщалось, что министр обороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складе боеприпасов.

26 августа в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. Согласно сведениям МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. В результате погибли 13 человек. Ликвидировать возгорания удалось утром 28 августа.

В Казахстане 29 августа объявили Днем траура по жертвам взрывов на складах.

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