В России испытывают дроны для слежения за подлодками

Подводные беспилотники, позволяющие искать и сопровождать подводные лодки противника, проходят испытания в России. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», которое специализируется на создании подобной техники.

Он пояснил, что роботизированные устройства могут, в отличие от субмарин, использовать активную гидроакустику для поиска противника. При этом уничтожать подобную технику из-за ее малых размеров затруднительно и экономически невыгодно.

«Другой вариант - создание весьма крупных, водоизмещением в десятки тонн, аппаратов, имеющих большой запас энергии и сложные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и испытываются», — сказал представитель бюро.

Ранее сообщалось об испытаниях дрона-перехватчика «Кречет», оснащенного дробовиком 12-го калибра. Он может эффективно бороться со своими типовыми целями, то есть беспилотниками массой до 30 кг. Главное достоинство данного дрона в том, что не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники.

Помимо этого, недавно был представлен малый беспилотный летательный аппарат «Муха» для разведки в помещениях. Особенностью БПЛА является наличие углепластикового корпуса, обеспечивающего защиту винтов во время столкновений с предметами.