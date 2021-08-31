В США насчитали порядка 2 тысяч боевиков ИГ* в Афганистане

В настоящее время в Афганистане находится порядка двух тысяч бойцов «Исламского государства» (организация запрещена в России), заявил командующий центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи в ходе брифинга.

«Как минимум две тысячи радикальных бойцов ИГ сейчас в Афганистане сейчас», — сказал генерал.

По его словам, удар США по ИГ позволил предотвратить атаку, которую планировали террористы. Однако группировка в будущем будет расти и станет «вызовом» для «Талибана» (организация запрещена в России).

Накануне Пентагон подтвердил информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана. Также последний эвакуационный самолет США из Афганистана покинул Кабул. FAA сообщило, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением не осуществляется.

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Талибы назвали 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».