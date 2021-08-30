В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин

Участвовавший в первой Чеченской кампании Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге на 55-м году жизни. Об этом сообщает E1.ru со сcылкой на близкого друга Шадрина Серика Султангабиева.

По его словам, у Шадрина было онкологическое заболевание.

«Сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал Султангабиев.

Он добавил, что Шадрин скончался в реанимации, куда его госпитализировали несколько дней назад.

Информацию о смерти Героя России также подтвердила его жена Наталья. Как сообщает СМИ, у него осталось четверо сыновей, младшему из которых еще нет и года.

Рома Шадрин родился в январе 1967 года в станице Кутейниковской Ростовской области. Во время первой чеченской войны он возглавлял отдельный разведывательный батальон, который в январе 1995 года пробивался к центру Грозного и содействовал взятию гостиницы «Кавказ», а позднее и центра чеченской столицы. Также его подразделение взяло здание Голавпочтамта. За эти достижения он получил звание Героя России.