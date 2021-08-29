Байден встретит тела 13 военных, погибших из-за теракта в аэропорту Кабула

Президент США Джо Байден отправился на базу ВВС США в Дувре, чтобы принять тела 13 американских военнослужащих, погибших в результате нападения в аэропорту Кабула в Афганистане, сообщает Fox News.

Президента и первую леди Джилл Байден приветствовали сотрудники авиабазы и военнослужащие. Ожидалось, что там будут присутствовать и семьи этих солдат, но эта информация пока не уточняется.

Это первый раз, когда Байден приехал в Дувр для проведения такого ритуала в качестве президента.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.

Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан (организация запрещена в России)».

Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в Кабуле.