Шойгу заявил об увеличении боеспособности российской армии вдвое

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что боеспособность Вооруженных сил России увеличилась вдвое. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, этого удалось достичь благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений.

«Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель», — сказал министр.

Он отметил, что в нынешнем году 452 тысячи российских военных приняли участия в АрМИ и прошли все этапы до выхода в финал.

Шойгу также рассказал, что оборонное ведомство не хочет, чтобы Армейские игры превратились в «спорт высоких достижений». Поэтому победитель не может участвовать в них в следующем году, но при этом может быть тренером или инструктором, указал он.

«Таким образом, у нас каждый год появляется тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего», — добавил министр.

Ранее в июле Шойгу рассказал, почему российская армия является самой современной в мире. По его словам, ВС России на сегодняшний день имеют самый высокий процент вооружений среди всех армий мира.

В августе министр обороны сообщил, что преобразование Вооруженных сил России в основном завершено.