Двое детей были ранены в Донбассе в результате обстрела

Двое детей пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

«В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое детей», — сказал представитель Народной милиции.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, десятилетний мальчик получил осколочное ранение лопатки, семилетняя девочка — контузию. Оба были доставлены в больницу.

«Кроме того, обесточены 10 трансформаторных подстанций в поселке шахты имени Ленина. На данный момент поселок полностью лишен энергоснабжения», — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики обстреляли школу и ясли-сад в поселке Золотое-5, когда в зданиях находились дети.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.