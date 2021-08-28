Пожары в воинской части в Казахстане ликвидированы

Пожары в воинской части в Казахстане, где в результате возгорания погибло 13 человек, ликвидированы, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны Казахстана.

«Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения стопроцентной безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища», — сообщили в пресс-службе минобороны Казахстана.

Уточняется, что все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением тех, которые находятся ближе всего к ограждениям базы хранения.

«Инженерные войска регионального командования «Юг» приступили к очистке территории склада инженерных боеприпасов», — дополнили в минобороны Казахстана.

Ранее число жертв взрывов на складах в Казахстане выросло до 13.

26 августа Жамбылской области начался пожар на одном из складов воинской части. На их территории были инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. В медицинские учреждения попали около 100 человек, включая сотрудников местного департамента по ЧС.

29 августа в стране объявлен День общенационального траура, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.