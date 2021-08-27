Танк «Армата» оснастят искусственным интеллектом

Новейший российский танк Т-14 «Армата» получит ряд обновлений. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

По его словам, танк имеет существенные различия в сравнении со всеми мировыми образцами. В будущем он должен стать базой, которую начнут развивать на протяжении не одного десятка лет.

«Более того, немного приоткрою секрет, что «Армату» мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок», — добавил Потапов.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником. Его серийное производство намечено на 2022 год.

Мощность двигателя танка составляет 1500 л. с., при этом максимальная скорость по шоссе — 75-80 км/ч, а запас хода — 500 км. Т-14 «Армата» оснащен 125-мм пушкой и одним танковым пулеметом Калашникова.

Ранее «Армату» показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».