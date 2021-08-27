Глава Минобороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складе боеприпасов

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов уйти в отставку после взрывов на складе с боеприпасами в Жамбылской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу казахского ведомства.

«Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящий момент перед Ермекбаевым стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение о его увольнении примет руководство республики.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана заявили, что не исключают версию поджога на складе с боеприпасами.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19.00 по местному времени (16.00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени.

По последней информации, пострадали 90 человек, 28 из них находятся в больницах. При ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе погибли четверо военнослужащих.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.