Пентагон обвинил ИГ* в атаке в терактах в Кабуле

Боевики террористической организации ИГ (запрещена в России) ответственны за взрывы в Кабуле, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи в ходе брифинга.

«Террористы забрали жизни наших военных в тот самый момент, когда они спасали жизни других. Мы скорбим о потере, мы будем залечивать их раны... Но мы не откажемся от своей миссии», — заявил представитель военного ведомства.

Он подчеркнул, что Пентагон ожидает, что ИГ совершит новые атаки в Афганистане, и при этом войска США обладают достаточным вооружением, чтобы отразить их.

«Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами (организация запрещена в России), которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта», — подчеркнул Маккензи.

Ранее днем два взрыва произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, сообщало агентство Associated Press. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.