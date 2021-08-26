Новый российский авианосец может получить электромагнитную катапульту

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца. Об этом он сообщил на форуме «Армия-2021», передает РИА «Новости».

«Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», — сказал он.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал, что российский флот могут укрепить тремя авианосцами.

По его словам, в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на 2024 — 2033 годы будет рассмотрена целесообразность создания таких кораблей и их стоимость. Представитель коллегий заявил, что для ВМФ необходимы три таких судна — головной и два серийных. При этом он сообщил, что уже имеется аванпроект авианосца.

В настоящее время в составе ВМФ России есть лишь один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который был введен в эксплуатацию в 1991 году.