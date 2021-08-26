CNN: Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле

Талибы (организация запрещена в России) оставили без телохранителей и автомобилей главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и бывшего президента страны Хамида Карзая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что участники движения «Талибан» конфисковали оружие у телохранителей Карзая, а также забрали его автомобили. В результате Карзай переехал в дом Абдуллы, где оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к «Талибану» остались без охраны и фактически под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Карзай и Абдулла ведут с талибами переговоры о достижении мира в стране.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и стремительно бежал из страны, набив деньгами вертолет.