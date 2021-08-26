США уничтожили свой фрегат во время учений

Военные ВМС США в ходе учений уничтожили свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США.

На ролике видно, как по кораблю наносят несколько ракетных ударов, а затем выпускают по нему торпеду, после чего судно раскололось пополам и затонуло.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае НАТО будет готово открыть огонь по российским кораблям в Черном море. По его словам, когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно принимают решение о том, готовиться к атаке или нет.

Адмирал уточнил, что ВМФ России постоянно сопровождает корабли Североатлантического альянса, которые действуют в данном регионе. Берк добавил, что подобного рода взаимодействия профессиональны и в основном безопасны. Помимо этого, он также отметил, что Россия значительно модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки.