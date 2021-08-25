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Турция эвакуирует военных из Афганистана

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Murad Sezer/Reuters

В Министерстве обороны Турции сообщили о начале эвакуации вооруженных сил страны из Афганистана, после проведенной оценки ситуации. Об этом сообщает Anadolu Agency.

«Эвакуация подразделений вооруженных сил Турции из Афганистана начинается после оценки сложившихся условий. Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за выполненный долг», — подчеркнули в Министерстве обороны Турции.

Ведомство отмечается, что хаос в кабульском аэропорту был урегулирован, была обеспечена безопасность и другие необходимые действия. Кроме прочего, из Афганистана военными самолетами было эвакуировано 1129 мирных жителей Турции.

Ранее министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что республика больше не будет совершать эвакуационные рейсы из Кабула.

По словам Пшидача, все поляки, информацией о которых располагало министерство, уже покинули Афганистан. Замглавы МИД Польши разместил информацию, что страна помогла Литве вывезти из Кабула 50 афганских переводчиков. Подробностей операции он не сообщил.

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