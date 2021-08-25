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Минобороны: испытания российских дронов-самоубийц начнутся в конце года

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Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет», их испытания начнутся в конце года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Калашников».

«ZALA Ланцет» был представлен концерном «Калашников» на «Армии-2019». Дрон по эффективности превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше. Беспилотники концерна «Калашников» хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Сирии. Министерство обороны попросило предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что сотрудники военного технополиса «ЭРА» разработали малый беспилотный летательный аппарат «Муха» для разведки в помещениях, который был представлен на выставке «Армия-2021». Особенностью БПЛА является наличие углепластикового корпуса, обеспечивающего защиту винтов во время столкновений с предметами.

На форуме «Армия-2021» технополис «ЭРА» также представил разведывательные дроны, которые закамуфлированы под птиц.

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