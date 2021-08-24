«Алмаз-Антей» разрабатывает мини-ракеты против беспилотников

Концерн «Алмаз-Антей» начал разработку мини-ракет против беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального конструктора концерна Павла Созинова.

«Да, разработку таких ракет мы ведем, работы финансируются за счет средств концерна», — прокомментировал Созинов в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Основная опасность мини- и микро-БПЛА состоит в их исключительной незаметности и способности нанести серьезный урон военным и гражданским объектам — при этом они остаются крайне дешевыми в производстве и использовании.

Обычные ЗРК для борьбы с такими целями использовать нецелесообразно — боеприпасы к комплексам могут стоить кратно больше, чем сами беспилотники.

Ранее в Минобороны разработали беспилотник для разведки в помещениях.

Особенностью БПЛА является наличие углепластикового корпуса, обеспечивающего защиту винтов во время столкновений с предметами.

На форуме «Армия-2021» технополис «ЭРА» также представил разведывательные дроны, которые закамуфлированы под птиц.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.