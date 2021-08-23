В Пентагоне допустили причастность талибов* к стрельбе у аэропорта Кабула

Министерство обороны США пока не может с уверенностью заявить, кто открыл огонь у аэропорта Кабула, но не исключает, что это был боевик движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом в ходе пресс-конференции сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

«Мы не можем исключать, кем был (открывший огонь — Прим. ред.) враждебно настроенный субъект. Это только что произошло, так что я не знаю, когда у нас будет больше (данных — Прим. ред) по этому поводу», — уточнил официальный представитель Пентагона.

Кирби подчеркнул, что США на ежедневной основе постоянно поддерживают контакты с талибами по вопросу безопасности аэропорта в Кабуле.

«Мы продолжаем следить за безопасностью самого аэропорта, а также за обстановкой в непосредственной близости от аэропорта. Там, в ближайших окрестностях за пределами аэропорта, есть контрольно-пропускные пункты талибов», — уточнил он.

Днем ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по силам безопасности Афганистана в районе аэропорта Кабула. В результате один представитель афганских сил безопасности был убит и трое пострадали. В перестрелку также вступили военные США и Германии, никто из них не пострадал.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.