СМИ: афганское сопротивление уничтожило 300 талибов* из засады

Под руководством лидера местного сопротивления Ахмада Масуда и Амруллы Салеха в афганской провинции Баглан на пути движения талибов (организация запрещена в России) организовали засаду. Согласно предварительным данным, сопротивлением были убиты 300 боевиков, сообщила журналистка «Би-би-си» Ялда Хаким на своей странице в Twitter.

«Обновление от сопротивления «Талибану» — они говорят мне: талибам устроили засаду в Андарабе провинции Баглан. По меньшей мере 300 боевиков «Талибана» были убиты», — написала Хаким.

Кроме того, журналистка опубликовала фотографии талибов, взятых в плен во время засады.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник сообщает, что боевикам движения «Талибан» удалось восстановить контроль над тремя районами провинции Баглан.

«Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления», — заявил источник.

Как отмечает агентство, в настоящий момент к единственному организованному очагу противостояния талибам можно отнести лишь панджшерское сопротивление.

Ранее лидер сопротивления в Афганистане отказался сдать Панджшер талибам.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.