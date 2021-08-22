Трамп призвал армию США быть готовой вернуться в Афганистан

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал вооруженные силы США быть готовыми вернуться в Афганистан и обвинил в поражении нынешнего президента Джо Байдена, сообщает Reuters.

«Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти. Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама.

Кроме того, бывший президент США заявил, что в Афганистане число американских граждан значительно превышает количество, которое называет Джо Байден.

«Если они не будут думать, что вы готовы войти, вы никогда их не увидите, будь там 10 тысяч или 45», — заявил Трамп.

Ранее экс-президент США Дональда Трамп заявил, что Россия «вернется» в Афганистан.