Эксперт объяснил, почему ВМФ РФ не нужен испанский порт Сеута

У российского Военно-морского флота нет практической необходимости в порте Сеута, куда Испания не пустила два корабля РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава «Общероссийского движения поддержки флота» Михаил Ненашев.

«С военно-морской точки зрения заход в порт — это в первую очередь демонстрация флага, демонстрация сотрудничества. Практической необходимости в этом нет», – сказал Ненашев.

При этом эксперт подчеркнул, что российские военные корабли размещаются в средиземноморском регионе по принципу ротации, это позволяет им в течение нескольких месяцев находиться в море без дозаправки и захода в порт.

Кроме того, Россия легко может найти замену порту Сеута — рядом находятся два алжирских порта, в которые могут заходить военные суда РФ.

«Нас приглашают в Египет, мы можем заходить на Кипр, но в принципе в Средиземном море российскому ВМФ достаточно нашей базы в Тартусе в Сирии», — заключил эксперт.

Ранее газета El Pais сообщила, что Испания не разрешила противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» – войти в свой порт Сеута, расположенный на северном побережье Африки. До этого министерство обороны страны не имело возражений против такого захода.