В США приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты «Темный орел», рассчитанной на эффективное уничтожение штабов и объектов противовоздушной обороны потенциального противника. Об этом сообщает The National Interest.

По информации издания, ракета будет иметь дальность полета до 2,7 тыс. километров. Армия США планирует использовать по восемь ракет нового поколения в артиллерийских батареях, а из-за компактных размеров их можно будет доставлять в самые труднодоступные регионы.

Ожидается, что «Темный орел» позволит США сократить отставание от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения.

«Переход от разработки прототипа до реализации проекта должен быть осуществлен до 2023 года. США стараются сделать это как можно быстрее, так как уже сейчас чувствуют давление со стороны Китая и России», — говорится в сообщении издания.

Ранее глава военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявлял, что в России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. По его словам, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере – условие успешного ведения боевых действий — необходимы эффективные способы действий авиации, позволяющие упреждать врага во время вооруженной борьбы в этой сфере.