В Казани пройдет выставка картин Шойгу

В Казанском Кремле откроется выставка художественных работ министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.

Экспозиция «Творчество ради жизни» откроется 21 августа в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее «Хазине».

«Посетители смогут увидеть 100 произведений: 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям», — рассказали в РГО. Там добавили, что работы Шойгу — это пейзажи Сибири, написанные в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло, а также деревянные вазы, шкатулки и скульптуры.

На открытии выставки будут присутствовать президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов.

Ранее сообщалось, что работы Шойгу были проданы за 40 млн рублей на благотворительном аукционе.