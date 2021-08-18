Глава МИД Украины заявил об отсутствии украинских военнослужащих в Афганистане

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица.

«Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Кулеба призвал медиа прекратить распространять фейк, что 12 украинских военных «брошены на произвол судьбы».

Он добавил, что сейчас граждане Украины сосредоточены на военной базе и будут эвакуированы по тому же принципу, что и остальные соотечественники.

Министр отметил, что база, на которой находятся контрактники, расположена недалеко от Кабула, однако поскольку это военный объект, талибы (организация запрещена в России) взяли его под свой контроль.

Ранее в СМИ появилась информация, что на американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных, которые ждут эвакуации.