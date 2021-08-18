Площадку форума «Армия» впервые развернут на мысе Шмидта на Чукотке

Площадку военно-технического форума «Армия» в этом году впервые оборудуют на мысе Шмидта в Арктической зоне РФ. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«В селе Рыркайпий Чукотского автономного округа с 26 по 28 августа 2021 года впервые будет развернута демонстрационная площадка во время работы VII Международного военно-технического форума «Армия-2021», — сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Илья Колесников.

На площадке будет представлено вооружение и экипировка морской пехоты ВМФ России. Как ожидается, там покажут образцы новейшего стрелкового вооружения, военной и спецтехники, в том числе комплекты экипировки «Ратник» и «Кикимора», аппаратуру спутниковой навигации «Грот-М» и «Бриз», автоматы «АК-12», «АК-74», противотанковые гранатометы, снайперские винтовки и средства индивидуальной защиты.

Мыс назван в часть советского ученого и исследователя Севера, Героя Советского Союза Отто Шмидта. Входит в состав созданной в 2010 году особо охраняемой природной территории регионального значения «Мыс Кожевникова».

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет 22-28 августа. Основные площадки — в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Армия-2021» Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов.