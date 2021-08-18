Минобороны завершило испытания Су-34 с ракетами Х-35У

Минобороны завершило работы по интеграции новейших ракет Х-35У и фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Результаты испытаний, которые состоялись на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре, продемонстрировали эффективность применения боеприпаса с данного типа самолетов. Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски.

«С такими ракетами бомбардировщики приобретают совсем другие возможности по борьбе с морскими целями», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, они смогут успешно производить атаки в том числе по крупным соединениям. Ни одна защита не сможет выдержать массированный залп таких боеприпасов, добавил Болтенков.

Эксперт отметил, что в настоящее время в строю находятся более сотни Су-34 и с новыми ракетами они все смогут бороться с любым противником в прибрежной зоне России.

Противокорабельная ракета Х-35У предназначена для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Так, максимальная дальность ее пуска составляет свыше 250 километров. При этом попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса корвет.

В июне российские бомбардировщики Су-34 провели учения под Воронежем.