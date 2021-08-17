Вертолеты-«глушилки» закроют небо над Дальним Востоком

Восточный военный округ (ВВО) усилят новейшими вертолетами Ми-8МТПР-1, оснащенными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Рычаг-АВ». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Вертолеты поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО округа в декабре прошлого года. Машины успешно прошли испытания над Тихоокеанским побережьем и морской поверхностью, и было принято решение развернуть на Дальнем Востоке группировку Ми-8МТПР-1 с системой РЭБ «Рычаг-АВ».

В статье утверждается, что «Рычаг-АВ» глушит в радиусе сотен километров любые радары противника — морские, воздушные и наземные. Имея доступ к базе данных радиоэлектронного оборудования противника, система РЭБ автоматически определяет тип сигнала, и подбирает для него оптимальный алгоритм постановки помех.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подобное усиление связано с угрозой размещения американских ракетных систем в Японии.

«Сейчас в регионе повышенная активность американцев. Они хотят разместить на японских островах новейшие вооружения, включая ракеты средней дальности. И такие вертолеты могут обнаруживать их появление. Пригодится подобное оборудование и для наблюдения за иностранными корабельными группами, приближающимися к нашим берегам», — сказал Болтенков.

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