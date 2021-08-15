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Талибы* захватили пятый по численности населения город Афганистана

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Reuters

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили Джелалабад — пятый по численности населения город Афганистана и один из двух крупных городов страны, которые оставались под контролем правительства Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из местной администрации, находящегося в городе.

По его словам, Джелалабад был сдан губернатором провинции Нахангар, Шахом Махмудом Миакхелем, для того, чтобы предотвратить кровопролитие.

Джелалабад оставался предпоследним, кроме столицы Кабула, крупным городом под контролем правительства Афганистана.

Ранее талибы захватили еще один провинциальный центр в Афганистане.

До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».

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