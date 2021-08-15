Местный политик заявил о заговоре при взятии талибами* Мазари-Шарифа

Бывший губернатор провинции Балх, один из лидеров таджикского населения Афганистана Атто Мухаммади Нур в своем Twitter заявил, что столица Балха — город Мазари-Шариф — был сдан боевикам движения «Талибан (организация запрещена в России)» в результате заговора.

«Несмотря на наше решительное сопротивление, к сожалению, все снаряжение правительства и ANDSF было передано талибам в результате масштабного организованного и малодушного заговора», — пишет Нур.

По его словам, заговорщики планировали захватить его, маршала Абдул-Рашида Дустума, нынешнего губернатора Балха и нескольких других политиков в плен. Нур пообещал в будущем публично раскрыть планы заговорщиков, которые теперь, по его словам, угрожают столице Афганистана — Кабулу.

Ранее талибы захватили еще один провинциальный центр в Афганистане.

До этого боевики захватили крупнейший город севера Афганистана, Мазари-Шариф, а также завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».