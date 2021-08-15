СМИ: «Талибан*» контролирует 90% территории Афганистана

«Талибан (организация запрещена в России)» контролирует 90% территории Афганистана, кроме столицы Кабула и нескольких провинций поблизости, сообщили в эфире иранcкого государственного телеканала IRIB.

«Талибан контролирует 90% территории Афганистана <…> Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму, только Кабул и соседние провинции находятся под контролем правительства Афганистана», — рассказал корреспондент телеканала.

Ранее движение «Талибан» захватило крупнейший город в северном Афганистане Мазари-Шариф.

До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».