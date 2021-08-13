Талибы* отвергли предложение Афганистана о совместном управлении государством

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) не согласится на предложение правительства Афганистана разделить с ним властные полномочия в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает The Times со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида.

«В «Талибане» не примут предложение Кабула о разделе власти и прекращении огня. Наша цель — положить конец иностранной интервенции и сформировать в стране исламское правительство. <...> Если они [официальные власти] на это пойдут, то мы будем готовы к перемирию. Если же Кабул не готов согласиться с нашими требованиями, то нам будет легко продолжать борьбу и вести джихад», — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что власти страны заслужили угрозы, исходящие от движения «Талибан» (организация запрещена в России).

В последние месяцы «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует завершить операцию в стране до 11 сентября 2021 года.