В МИД России оценили шансы талибов* на захват столицы Афганистана

Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов заявил, что взятие Кандагара талибами (организация запрещена в России)* не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Взятие Кандагара ничего не открывает», — сказал он, ответив на вопрос, означает ли захват Кандагара, что для талибов открыта дорога на столицу.

По мнению дипломата, мирные переговоры в Афганистане так или иначе произойдут, так как «талибы не в состоянии и не взяли пока Кабул».

Ранее боевики организации «Талибан» (организация запрещена в России) захватили еще один региональный центр Афганистана — Лашкаргах, столицу южной провинции Гильменд. По данным армии Афганистана, талибы захватили город и объявили режим прекращения огня на 48 часов — для эвакуации мирных жителей и попавших в окружение афганских военных.

В последнее время «Талибан»(организация запрещена в России) завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.