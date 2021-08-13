«Вертолеты России» планирует заключить контракт на морские Ка-52 с Минобороны

Холдинг «Вертолеты России» планирует заключить контракт с Министерством обороны России на поставку модернизированной «морской» версии разведывательно-ударного вертолета Ка-52, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора холдинга Андрея Богинского.

«По большому счету в следующем году нам надо будет уже контрактоваться. Мы надеемся, что к следующему форуму «Армия» мы уже выйдем на контракт с авиацией ВМФ по пониманию количества и сроков поставки «оморяченной» версии Ка-52», — заявил Богинский.

В 2021 году «Вертолеты России» и Минобороны заключили контракт на опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Ка-52К «Катран», предназначенной для морского базирования.

«Логика такая, что в 2022 году мы будем примерно в той же стадии, только с морской версией. Пока мы находимся в диалоге с заказчиком по вопросу носителя, на котором они должны быть облетаны», — дополнил Богинский.

Под носителями имеются ввиду универсальные десантные корабли (УДК), также называемые вертолетоносцами, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Ранее стало известно, что ВВС России проведут в конце августа масштабное учение.